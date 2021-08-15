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2021 yılı fındık fiyatları güncel... Güncel Fındık fiyatları ne kadar?

2021 Fındık fiyatları üreticilerin gündeminde yer alıyor. 2021 yılı fındık alım fiyatlarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki Güncel fındık fiyatları ne kadar? İşte 2021 yılı fındık fiyatları güncel...

2021 yılı fındık fiyatları güncel... Güncel Fındık fiyatları ne kadar?

Fındık fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 lira" olarak açıkladı. CHP fındık alım taban fiyatının en az 35 lira olması gerektiğini söylemişti.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.

FİSKOBİRLİK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, yaklaşan hasat öncesi fındık alım fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğunu belirten FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, her sezon bir rekolte tespiti yapıldığını ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıktığını söyledi. Her yıl yüzde 7 oranında yanılma payına rastladıklarını belirten Bayraktar, bu sene yapılan tespitte öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını açıkladı.

Rekolte tahminin önemli olmadığını söyleyen Başkan Lütfi Bayraktar, “Burada bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir.” ifadelerini kullandı.

2020 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

DÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI

Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ortalama
Türkiye 800.791 500.000 600.000 430.000 660.000 549.000 412.000 646.000 588.974
İtalya 125.000 85.000 87.200 140.000 85.000 120.000 100.000 125.000 102.525
Azerbaycan 40.000 30.000 25.000 55.000 45.000 35.000 25.000 50.000 34.848
Gürcistan 35.000 27.000 40.000 30.000 40.000 30.000 35.000 40.000 28.424
ABD 36.280 42.600 24.500 35.000 36.000 35.000 36.300 43.500 34.045
İspanya 26.000 18.000 20.000 22.000 16.000 19.500 19.500 20.000 21.000
Diğerleri 5.900 20.000 27.000 27.000 27.000 25.000 25.000 45.000 31.988
TOPLAM 1.068.971 722.600 823.700 739.000 909.000 813.500 660.773 969.000 841.804

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.

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