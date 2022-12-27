2022'de 1120 kültür varlığı ana vatanına döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında tarihi eser niteliğindeki kültür varlıklarının izini sürüp, envantere kazandırıyor.

DHA'nın haberine göre Daire Başkanlığı bünyesindeki Yurt Dışı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin emniyet ve jandarmanın desteğiyle yaptığı çalışmalar sonucu 2022 yılında Anadolu kökenli 1120 tarihi eserin yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu yıl getirilen 1120 eser ile 20 yılda yurt dışından iadesi sağlanan eser sayısı, 9 bin 42 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 393 bin 544´ü 2022 yılında olmak üzere son 3 yılda yurt içinde toplam 890 bin 158 kültür varlığı ve obje, yurt dışına kaçırılmadan ele geçirilerek müze müdürlüklerinde muhafaza altına alındı.