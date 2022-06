Guardian: 2022'de 15 binden fazla milyonerin Rusya'yı terk etmesi bekleniyor

"2022'de binlerce milyonerin Rusya'yı terk etmesi bekleniyor" 0:00 / 0:00

Göç verilerinin analizine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 2022'de 15 binden fazla milyonerin Rusya'dan kaçması bekleniyor.

The Guardian'ın Londra merkezli Henley & Partners firmasının göç verilerinden derlediği haberinde, varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan Rusların yaklaşık yüzde 15'inin 2022 yılı sonuna kadar başka ülkelere göç etmesi bekleniyor.

Henley için verileri derleyen New World Wealth'in araştırma başkanı Andrew Amoils, "Son on yılda Rusya'dan varlıklı bireyler her yıl istikrarlı bir şekilde ayrılıyor, bu ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut sorunların erken bir uyarı işareti. Tarihsel olarak, büyük ülke çöküşlerinden önce genellikle, imkânları olanlar ülkeden ilk ayrılanlar oluyor." dedi.

Dünyanın zenginleri geleneksel olarak ABD ve İngiltere'ye yerleşiyor, ancak Henley araştırmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de 1 numaralı varış noktası olmasının beklendiğini kaydetti.

Henley raporunda, "Birleşik Krallık servet merkezi tacını kaybetti ve ABD dünyanın zenginleri için hızla kayboluyor. BAE'nin 2022'de küresel olarak en büyük net milyoner girişini çekerek onu geçmesi bekleniyor." denildi.

Yaklaşık 4.000 HNWI'nin, yaklaşık 3.500, Singapur (2.800) ve İsrail'i (2.500) çekmesi beklenen Avustralya'nın önünde, yıl sonuna kadar BAE'ye taşınması bekleniyor.

Çok sayıda milyonerin de Malta, Mauritius ve Monaco'ya taşınması bekleniyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir