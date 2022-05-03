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2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen 2022 MET Gala, ABD’nin New York şehrinde gerçekleşti. Metropolitan Sanat Müzesi’nin yararına düzenlenen gecenin ardından ünlüler after party'de buluşarak eğlendi

HABERTURK.COM
  • 01
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala'ya bu yıl da ünlü yağdı. Yardım gecesinin ardından ünlüler after party'de buluştu. New York'taki The Standard Hotel'de düzenlenen partide ünlüler gece boyunca eğlendi. Bella Hadid, Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner gibi isimler parti için kostüm değişikliğine gitti. İşte geceden kareler! 
  • 02
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Bella Hadid
  • 03
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Bella Hadid
  • 04
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Hailey Baldwin Bieber
  • 05
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Hailey Baldwin Bieber
  • 06
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Olivia Rodrigo

     
  • 07
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Cardi B

     
  • 08
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Addison Rae
  • 09
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Blake Lively 

     
  • 10
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

     
  • 11
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Cara Delevingne
  • 12
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Emily Ratajkowski
  • 13
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Kendall Jenner

     
  • 14
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Lily James

     
  • 15
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

    Camila Cabello

     
  • 16
    2022 MET Gala'dan çıkıp partiye koştular!

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