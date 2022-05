New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala'ya bu yıl da ünlü yağdı. Yardım gecesinin ardından ünlüler after party'de buluştu. New York'taki The Standard Hotel'de düzenlenen partide ünlüler gece boyunca eğlendi. Bella Hadid, Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner gibi isimler parti için kostüm değişikliğine gitti. İşte geceden kareler!