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2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu

Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık anketine göre, yükselen enerji fiyatları küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı metropolü oldu ve bu unvanı Singapur'la paylaştı. EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporuna göre, geçen yılın lideri Tel Aviv ikinci sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. İşte 2022'nin en pahalı şehirleri...

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  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    ABD'nin New York eyaleti en pahalı birinci şehir oldu.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    New York birinciliği, Singapur'un başkenti Singapur ile paylaştı. 
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    İkinci sırada İsrail'in Tel Aviv kenti yer aldı. 
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Hong Kong'un başkenti Hong Kong üçüncü sırada.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Dördüncü sırada ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri yer aldı. 
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    İsviçre'nin Zürih kenti listenin beşinci sırasında yer aldı.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Altıncı sırada ise İsviçre'nin Cenevre kenti bulunuyor. 
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti ise yedinci sırada.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Fransa'nın başkenti Paris sekizinci sırada yer aldı.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Dokuzuncu sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer aldı.
  • 2022'nin en pahalı şehirleri belli oldu - Günün öne çıkan haberleri

    Avustralya'nın Sydney kenti onuncu sırada. 

*Haberin görselleri Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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