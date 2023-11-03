2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

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AÖL sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken, ders geçme notu ise 45 olarak belirlenmiştir. Sınavlara katılım gösterecek öğrenciler açık lise sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte detaylar...