2023 2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?
16 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan 19 milyon öğrenci, yaz tatilinin sona erip okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için ilk ders zili 4 Eylül tarihi itibarıyla çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 2024 eğitim öğretim takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler için okulların açılacağı tarih de netlik kazandı. İşte 2023 2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...
Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.