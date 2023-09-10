2023 2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı?

2023 2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı?

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Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile okulların açılacağı tarih...