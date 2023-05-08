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2023 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 29 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Ara sınavlara katılımı gösteren öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AUZEF ara sınav sonuçları Online Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • 2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    29 Nisan tarihi itibarıyla başlayan AUZEF ara sınavları 7 Mayıs tarihi itibarıyla sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AUZEF sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenler...
  • 2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI TAMAMLANDI!

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan'da başlamıştı. Vize sınavları 7 Mayıs günü son buldu. Sınavlar saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında gerçekleşti.
  • 2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF VİZE SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam etti.
  • 2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF duyurularına göre; Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
  • 2023 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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