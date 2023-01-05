MSB'DEN YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN UYARI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlikte yoklama kaçakları için şu uyarı yapıldı:

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödeyenler bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir.