Haziran ayı Merkez Bankası toplantısında geri sayım sürüyor. Hafize Gaye Erkan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmişti. Peki, "2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? PPK TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?" İşte 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...