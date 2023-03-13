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2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte Nevruz bayramı gelenekleri

Mart ayının ilk yarısına yaklaşmamızla birlikte 2023 nevruz bayramına ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği bu özel güne dair tüm bilinmesi gereken bilgileri derledik. İşte, nevruz günü, gelenekleri ve ritüellerine ilişkin tüm ayrıntılar...

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  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Dünyada Anadolu ve Orta Asya ülkeleri tarafından kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı için artık geri sayım başlamış durumda. Ülkemizde de Mart ayına girmemizle birlikte hakkında aramalar artan nevruza ilişkin ayrıntıları derledik!
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    NEVRUZ BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

    Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni: Güneş 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor. 
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart’ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutluyor. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

    Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

    Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

    Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.
  • 2023 Nevruz ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Nevruz bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz bayramı gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?

    Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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