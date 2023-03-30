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2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu...

Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura çekimi gün itibariyle gerçekleştiriliyor. 12 bin 700 atama yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak en çok; Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren söz konusu değişikliğin kura sonuçlarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonucu sorgulama ekranı!
  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tamamlandı.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    Yerleştirme için kura çekilişi 30.03.2023 tarihinde saat 11:00 'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)  üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve kuraya katılımcı alınmayacak.

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek..

     
  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değişikliği için yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı yer değişikliği kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

    BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde hizmet için 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile ilgili detayları Twitter'dan paylaşmıştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer vermişti:

    Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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