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        Haberler Gündem 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi yazılı sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

        2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi yazılı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı için başvurular 12 - 22 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi yazılı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınavı giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:32
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        1

        Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, bekçi yazılı sınavının yapılacağı tarihi araştırmaya sürdürüyor. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınavı tarihi Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi yazılı sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" İşte bekçilik sınavının uygulanacağı tarih...

        2

        BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

        Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

        3

        BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

        Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

        4

        BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

        5

        BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

        6

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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