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Sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu yayınlanırken, başvuru tarihleri ve şartları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru ekranı...

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  • 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    Milli Savunma Bakanlığı, 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet üzerinden giriş yaparak online olarak başvurularını tamamlayabilecek. Peki, "2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" İşte 2023 sözleşmeli er başvuru detayları...
  • 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sözleşmeli er başvuruları için adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

     
  • 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.

    Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

    SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türk vatandaşı ve erkek olmak,

    En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),

     
  • 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

    Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),

    Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

     
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