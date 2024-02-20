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        Haberler Gündem 2024 ALES başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor? ALES ne zaman yapılacak?

        2024 ALES başvuruları başladı mı? ALES ne zaman yapılacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) başvurularında geri sayım sürüyor. Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan öğrenciler ALES sınavına katılım sağlayabilecek. Bir yıl içinde üç oturum şeklinde uygulanan ALES sınavları ÖSYM tarafından organize edilmektedir. İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 01:43
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        ALES-1 başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar ALES başvuru tarihlerini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Peki , "2024 ALES başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor? ALES ne zaman yapılacak?" İşte detaylar...

        2

        ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, 2024 yılı için sınav takvimini açıklamıştı. Takvime göre ALES başvuruları 1 Mart'ta alınmaya başlayacak. 10 gün sürecek olan başvuru dönemi 11 Mart'ta sona erecek.

        Geç başvuru süresi ise 19 Mart olarak belirlendi.

        ALES 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/1 başvuru: 01.03.2024- 11.03.2024

        ALES/2 başvuru: 03.06.2024- 12.06.2024

        ALES/3 başvuru : 01.10.2024- 09.10.2024

        3

        2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

        ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024

        ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024

        ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024

        4

        ALES-1'e GİREMEYEN ALES-2'ye GİREBİLİR Mİ?

        2024'ün son ALES sınavı olan ALES-3 başvuruları 1-9 Ekim arasında alınacak. Sınav ise 17 Kasım'da yapılacak. Yıl boyunca sınava girememiş adaylar yılın son sınavında haklarını kullanabilecek. Birbiri ile bağlantılı olmayan ALES sınavlarının her birine öğrencilerin katılma şansı bulunuyor.

        5

        ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

        Lisans eğitiminden mezun olan ya da mezuniyeti yaklaşan her öğrenci ALES sınavına girebilecek. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise denklik belgelerini aldıktan sonra sınava girmeye hak kazanacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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