ALES-1 başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar ALES başvuru tarihlerini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Peki , "2024 ALES başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor? ALES ne zaman yapılacak?" İşte detaylar...