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        Haberler Gündem 2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        2024 LGS ne zaman? LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler, LGS sınav tarihini gündemine aldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS sınavı, 155 dakikada tamamlanacak. İşte 2024 LGS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 01:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:42
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        LGS için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala, çalışmalarına hız veren 8. öğrencileri, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS, sözel alan sorularında süre 75 dakika, sayısal alan sorularında süre 80 dakika olacak. Peki, "2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte LGS sınav tarihi...

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        2024 LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da yapılacak

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        2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Her ders için 8'inci sınıf müfredatında belirtilen kazanımlar doğrultusunda, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme, bilimsel süreçleri kavrama gibi becerilerini değerlendirecek sorular bulunacak. Giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren duyurulacak.

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        MEB BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU!

        "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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