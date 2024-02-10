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        Haberler Gündem İnanç 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç için ne zaman kalkılacak? Ramazan Bayramı arife ve başlangıcı ne zaman

        2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'e göre Ramazan ayının başlangıç tarihi

        Ramazan ayının ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının bitimiyle bayramı başlayacak. Diyanet İşleri'nin 2024 dini takvimi yayınlamasıyla Ramazan'ın başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:01
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        Ramazan ayı, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İslami inanışa göre; oruç tutmak bütün Müslümanlar için farzdır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç için ne zaman kalkılacak? İşte, detaylar...

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        2024 RAMAZANNE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor.

        3

        2024 İLK ORUÇ İÇİN NE ZAMAN KALKILACAK?

        Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

        4

        Ramazan ayı arife günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.

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        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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