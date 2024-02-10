Ramazan ayı, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İslami inanışa göre; oruç tutmak bütün Müslümanlar için farzdır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç için ne zaman kalkılacak? İşte, detaylar...