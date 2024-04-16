Resmi tatil takvimi 2024: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman?
Resmi tatil günleri yeni aya girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte 2024 resmi tatiller takvimi listesi...
2024 resmi ve dini günler takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Bu sene Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatiller takvimi ile güncel tatiller listesi...
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ
Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.