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        Haberler Yaşam 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil olan Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        2024 Survivor All Star kadrosuna dahil olan Batuhan Karacakaya kimdir?

        Survivor All Star 2024 yarışmasında heyecan sürüyor. Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Batuhan Karakaya'nın kadroya katıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Batuhan Karakaya'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:10
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        "Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?" sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu oldu. Daha önce iki kez Survivor'a katılan Batuhan, Acun Ilıcalı'nın anonsuyla 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil edildi. Survivor'un yeni bölümünün yayınlanan fragmanında "Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik." diyen genç oyuncu, şampiyonluk için iddialı konuştu. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? İşte, Batuhan Karacakaya'nın hayatı...

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        BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

        Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. 2016- 2017 yılllarında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

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        SURVİVOR GEÇMİŞİ

        2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan Karacakaya, ünlüler takımında yer alarak yarışmada 7'nci oldu. 2022 yılında Survivor All Star yarışmasına yeniden katılan başarılı oyuncu, yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Survivor 2024: All Star yarışmasına katıldı.

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        SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

        Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

        Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

        Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

        Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

        Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

        Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

        Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

        Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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