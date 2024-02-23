"Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?" sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu oldu. Daha önce iki kez Survivor'a katılan Batuhan, Acun Ilıcalı'nın anonsuyla 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil edildi. Survivor'un yeni bölümünün yayınlanan fragmanında "Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik." diyen genç oyuncu, şampiyonluk için iddialı konuştu. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? İşte, Batuhan Karacakaya'nın hayatı...