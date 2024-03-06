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        Haberler Yaşam 2024 tırnak trendleri

        2024 tırnak trendleri

        Bunlar 2024 yılında her yerde göreceğimiz tırnak tasarımları ve renk tonları. Nail art konusunda son derece başarılı stüdyolardan çıkmış, gözlerinizi alamayacağınız parlak kırmızılarla ve sanatsal desenlerle bezenmiş en güzel örnekler.

        Giriş: 06.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:33
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        2024 tırnak trendleri
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        Tırnak trendleri gelip geçse de, değişmeyen tek şey tırnak bakımıdır. Yeni bir manikür yaptırmak için asla bir bahaneye ihtiyacınız olmadığına inanıyoruz. Tırnak trendlerini takip etmek en eğlenceli en zevkli aktivitelerimizden. Bu yıl gerçekten herkese uygun bir trend var. Oje renklerinde hem cesur parlak kırmızılar hem de abartısız sade tasarımlar bulabilirsiniz.

        Ocak şubat aylarında bordo ve kırmızı renkler ağırlıktaydı ancak baharın ve güneşin hafif hafif kendini göstermesiyle beraber minimalist kısa Fransız uçlu tırnak tasarımlarının yanı sıra şeffaf parlatıcılı tırnaklar ve taze yeşil renkler görmeye başladık. Dünya trendlerinden kopmamanız için bu yılın geri kalanında hangi stillerin fırtına gibi eseceğini uzman paylaşımlarından derledik.

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        İster dudak parlatıcısı gibi renksiz modelleri seçin isterseniz 3D tasarmları seçin 2024 size estetiğe her gönle göre trend sunuyor.

        Şeffaf tonlar

        Şeffaf ve pastel pembeler özellikle kısa tırnakla kullanıldığında bahar için çok popüler olduğunu kanıtlıyor. Gerçekten gösterişli ve zarif bir görünüm için kremsi pastel pembe veya şeftali rengini tercih etmenizi ve parlak bir son kat ile tamamlamanızı öneririz.

        Leopar baskı

        Leopar desenli tırnaklar şimdi tekrar trend olan eski ve klasik bir baskı türü. Leopar deseni tekrar moda dünyasında geri dönüş yapıyor, bu nedenle tırnaklarınızı kıyafetinizle eşleştirmek kolay olacak. Bu işin uzmanları leopar desenli tırnak kullananların kıyafetlerinde üç renk seçmesini öneriyor: Temel renk olarak bej ya da nude tonu, leopar beneklerini oluşturmak için de açık kahverengi ve siyah. Leopar desenli görünüme canlı renkler kullanarak renkli bir dokunuş da katabilirsiniz, ister pembenin tonlarını keşfedin, ister canlı turuncular veya mavi...

        Kare tırnaklar

        Kare tırnağın sofistike görünüşü tekrar yükselişte. Temiz, keskin kenarlar çok klasik bir görünüm sunuyor, özellikle de pahalı görünümlü koyu bir tırnak rengiyle eşleştirildiğinde. Orta uzunlukta bir tırnak tercih etmenizi ve bu görünümü kremsi bir nude ya da zengin bir bordo ile eşleştirmenizi öneririz.

        Siyaha yakın bordo cila

        Biraz daha modern bir şeyler arıyorsanız, siyahın şık bir manikür sunacağından her zaman emin olabilirsiniz, özellikle de yüksek parlaklıkta bir son kat ile eşleştirirseniz. Kısa, parlak ve şık görünümler önümüzdeki aylarda çok daha popüler olacak. 3D süslemeler eklemenizi, mat ve parlak renkleri karıştırmanızı ve tırnak sanatıyla denemeler yapmanızı öneriyoruz.

        Latte tırnaklar

        Latte tırnaklar 2024'ün en popüler tırnak renklerinden biri olmaya hazırlanıyor. En sevdiğiniz sıcak içeceği, karamelleri, kavrulmuş kahve tonlarını tırnaklarınıza yansıtın. Bu görünüm için, üst renklerinizi belirgin, zemini nötr bir renk seçmelisiniz. Ardından bir karamel ve zengin bir kahverengi seçin. Temel renginizi sürdükten sonra, bir nail art fırçası alın ve karamelinizi uzun, kavisli hareketlerle döndürerek istediğiniz tasarımı oluşturmaya başlayın. En açık renkle başlamak, herhangi bir hatanın daha koyu renkle düzeltilebileceği anlamına gelir. Bir sonraki renk tonunu alın ve onunla birlikte aynı girdap desenine sadık kalın.

        Kapak görseli: @matejanova Mateja Novakovic

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