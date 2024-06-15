Bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazı ile başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz saatleri merak konusu oldu. Diyanet’in belirlediği bayram namazı vakitlerine göre Trabzon’da namazın saati açıklandı. İşte, detaylar…

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