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        Haberler Bilgi 2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        2024 yılının son aylarına giriş yaptık dolayısıyla bu sene kandil ve bayramlar olmak üzere tüm dini günler idrak edildi. şimdi gözler 2025 yılı takvimine döndü. Peki, 2025 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri netleşti mi? İşte, 2025 dini günler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:45
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        1

        2025 yılına girmemize sadece birkaç ay kaldı. Bu sene için tüm dini günler idrak edildi. Şimdi gözler gelecek sene takvimine döndü. Peki, 2025 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri netleşti mi? İşte, 2025 dini günler listesi...

        2

        2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak.

        3

        2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında kutlanacak.

        4

        2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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