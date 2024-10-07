2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 yılına girmemize sadece birkaç ay kaldı. Bu sene için tüm dini günler idrak edildi. Şimdi gözler gelecek sene takvimine döndü. Peki, 2025 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri netleşti mi? İşte, 2025 dini günler listesi...