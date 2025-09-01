Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül temettü takvimi: Eylül ayında kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba geçecek?

        Eylül temettü takvimi yayınlandı: Eylül ayında 16 şirket temettü veriyor

        2025 Eylül ayı yatırımcılar için hareketli bir dönem olacak. Bu ay içerisinde 16 farklı şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın belirli oranlarını hissedarlarına temettü olarak aktarmayı hedefliyor. Dağıtılacak temettü miktarları ise firmaların kâr payı politikalarına göre farklılık gösterecek. İşte Eylül ayında açıklanan güncel temettü takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 11:32 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Eylül ayına ilişkin temettü takvimi duyuruldu. Bu ay toplamda 16 şirket, elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü yatırımcılarına temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Şirketlerin hisse başına ödeyeceği temettü tutarları ise farklılık gösteriyor. İşte Eylül 2025 temettü takvimi ve ayrıntılar…

        2

        2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

        BIST kodu: DOHOL

        Temettü tutarı: 0,2598 TL

        Tarihi: 01.09.2025

        3

        Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

        BIST kodu: THYAO

        Temettü tutarı: 2,9257 TL

        Tarihi: 02.09.2025

        4

        Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PNLSN

        Temettü tutarı: 0,1492 TL

        Tarihi: 03.09.2025

        5

        Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST kodu: BIMAS

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 17.09.2025

        6

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        7

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        8

        Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MACKO

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        9

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0612 TL

        Tarihi: 25.09.2025

        10

        Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

        BIST kodu: ADEL

        Temettü tutarı: 0,4907 TL

        Tarihi: 26.09.2025

        11

        Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

        BIST kodu: LKMNH

        Temettü tutarı: 0,1771 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        12

        Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PCILT

        Temettü tutarı: 0,7182 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        13

        Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        14

        Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: SUMAS

        Temettü tutarı: 1,7070 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        15

        Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

        BIST kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 6,3084 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        16

        Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: ZRGYO

        Temettü tutarı: 0,0611 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        17

        Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALFAS

        Temettü tutarı: 0,1386 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde