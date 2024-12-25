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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıdem tazminatı 2025 son dakika: 2025 Kıdem tazminatı taban tutarı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Kıdem tazminatı hesaplama

        2025 Kıdem tazminatı tabanı belli oldu! Kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi?

        2025 kıdem tazminatı tabanı tutarı, asgari ücret zammının açıklanmasıyla belli oldu. Kıdem tazminatı; işçinin iş yerinden ayrılırken belli koşulları sağlaması durumunda, işveren tarafından geçmiş hizmetlerine karşılık kanunen ödemesi gereken toplu paradır. Peki, 2025 kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:08
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        2025 kıdem tazminatı açıklandı. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı iş yerinde belirli bir süreyi doldurması ve iş sözleşmesinin belirli koşullarda sona ermesi durumunda, işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminattır. Peki, 2025 kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, yeni yılda geçerli olacak kıdem tazminatı taban tutarı...

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        2025 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

        2025 yılında uygulanacak asgari ücret geçen yıla göre yüzde 30 oranında zamlandı. Brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret de 22.104,67 13 TL oldu.

        Kıdem tazminatı işçiye ödenen son ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı halen 19.850,51 TL olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 25.808,12 TL’ye çıkacak.

        Asgari ücretle çalışanların yeni kıdem tazminatından yararlanabilmesi için ocak ayında çalışıp 1 Şubat’ta yeni asgari ücret üzerinden ücretlerini almaları gerekiyor.

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        KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

        Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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        2024 YILINDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL'DEN UYGULANDI?

        1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 35,058.58 TL idi.

        01.07.2024-31.12.2024 döneminde geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 idi.

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