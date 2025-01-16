2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek

2025 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine toplam 99 milyar 605 milyon lira tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı, yatırımlar sayesinde sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getirerek vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan büyük projeler arasında 4 şehir hastanesi yer alıyor.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, 1700 yatak kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından; Aydın Şehir Hastanesi, 950 yatak kapasitesi, 34 ameliyathanesi ve 219 yoğun bakım yatağı ile bölgenin en kapsamlı sağlık merkezlerinden biri olacak.

Ordu Şehir Hastanesi; 800 yatak kapasitesi ve 39 ameliyathanesi ile Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir sağlık üssü olacak, tamamlanma oranı yüzde 95'in üzerinde olan Samsun Şehir Hastanesi ise birkaç ay içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

REKLAM

İNŞAATI DEVAM EDEN ŞEHİR HASTANELERİ HIZLA YÜKSELİYOR

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi; 4000 yatak kapasitesine sahip 1 milyon metrekarelik dev bir sağlık kompleksi olarak, Avrupa'nın en büyük hastanelerinden biri olacak.

Sakarya Şehir Hastanesi, 1000 yatak ve 35 ameliyathanesi ile Marmara Bölgesi'nin sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirecek.

Mardin Şehir Hastanesi, modern donanımı ve 33 ameliyathanesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir sağlık merkezi olacak.

Denizli Şehir Hastanesi, 1400 yatak kapasitesi ve modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nde sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak.

Trabzon Şehir Hastanesi, 900 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 404 polikliniğiyle bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacak.

Diyarbakır Şehir Hastanesi, 1000 yatak ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık alt yapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor.

Rize Şehir Hastanesi, 800 yatak ve modern altyapısı, geniş kapalı alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak.

Proje aşamasındaki şehir hastaneleri

Sağlık Bakanlığı, gelecek yıllarda hizmete girecek projelerin çalışmalarını da sürdürüyor.

REKLAM

Henüz proje aşamasında olan Hatay Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, Van Şehir Hastanesi ve Muğla Şehir Hastanesi, Türkiye'nin sağlık altyapısında stratejik bir rol oynayacak.