2025 yılının kelimesini belirleme süreci devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen öneriler değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu bu yılı anlatan 5 kelime/kavram belirlendi. Söz konusu kelimeler/kavramlar TDK'nın resmi internet sitesinde halk oylamasına açıldı. Peki, size göre 2025 yılını karşılayan kelime hangisi? İşte, 2025 yılının kelimesi oylama ekranı...
2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN HALK OYLAMASI BAŞLADI
Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.
2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN OYLAMA TARİHLERİ
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı oylama süreci, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başladı ve 28 Aralık 2025 saat 17.30'da sona erecek.
OYLAMAYA NASIL KATILABİLİRİM?
Katılımcılar, oylamada "Size göre 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek.
Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilirler.
İŞTE O KELİMELER
Belirlenen 5 kelime/kavram ise şu şekilde:
"Dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme"
TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.