        Haberler Bilgi Gündem 2025 YILININ KELİMESİ OYLAMA EKRANI || TDK süreci başlattı! 5 aday var… 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisi?

        2025 yılının kelimesi oylama ekranı: TDK süreci başlattı! 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisi?

        2025 yılının kelimesini belirleme süreci devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen öneriler değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu bu yılı anlatan 5 kelime/kavram belirlendi. Söz konusu kelimeler/kavramlar TDK'nın resmi internet sitesinde halk oylamasına açıldı. Peki, size göre 2025 yılını karşılayan kelime hangisi? İşte, 2025 yılının kelimesi oylama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:26
        1

        2025 yılının kelimesi belirleniyor. Çalışma, Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)işbirliğinde yürütülüyor. "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" için Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen öneriler değerlendirildi. Böylece bu yılı anlatan 5 kelime/kavram belirlendi. Söz konusu kelimeler, kurumun internet sitesinde halk oylamasına açıldı. Peki, size göre 2025 yılını anlatan/tanımlayan kelime/kavram hangisi? İşte, 2025 yılının kelimesi oylama ekranı…

        2

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN HALK OYLAMASI BAŞLADI

        Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.

        TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.

        3

        2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN OYLAMA TARİHLERİ

        2025 Yılının Kelimesi/Kavramı oylama süreci, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başladı ve 28 Aralık 2025 saat 17.30'da sona erecek.

        4

        OYLAMAYA NASIL KATILABİLİRİM?

        Katılımcılar, oylamada "Size göre 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek.

        Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilirler.

        2025 YILININ KELİMESİ OYLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İŞTE O KELİMELER

        Belirlenen 5 kelime/kavram ise şu şekilde:

        "Dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme"

        6

        TDK ile Ankara Üniversitesince, ilki 2024'te gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
