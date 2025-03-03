2025-YKS başvuruları bugün sona erecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi
Giriş: 03.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:27
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."
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