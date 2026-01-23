ALTINDA TARİHİ REKOR

Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. İç piyasada gram altın 6 bin 926 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 367 liradan, yarım altın 22 bin 758 liradan, tam altın 45 bin 308 liradan satılıyor. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gram gümüş 138 TL'ye yükseldi.