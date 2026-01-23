Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Altının ons fiyatı kaç dolar olacak, altın yükselmeye devam edecek mi, piyasalarda altın ons fiyatı beklentisi ne yönde?

        Dünya finans kuruluşları tahminlerini paylaştı: Altının ons fiyatı kaç dolar olacak, altın yükselmeye devam edecek mi?

        Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. Hızlı yükseliş altın yatırımcılarını mutlu ederken, dünya finans kurumları 2026 altın tahminlerini paylaştı. Peki, 2026 yılında altının ons fiyatı kaç dolara çıkacak?

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:10
        Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi altın fiyatlarında sert yükselişe neden oluyor. Altındaki yukarı yönlü hareketlilik ile beraber, dünya finans kurumları altın tahminlerini paylaştı. Peki, 2026 yılında altının ons fiyatı kaç dolar olacak?

        ALTINDA TARİHİ REKOR

        Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. İç piyasada gram altın 6 bin 926 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 367 liradan, yarım altın 22 bin 758 liradan, tam altın 45 bin 308 liradan satılıyor. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gram gümüş 138 TL'ye yükseldi.

        2026 ALTIN ONS TAHMİNLERİ

        Goldman Sachs son yaptığı açıklamayla daha önce 4.900 dolar olan altın fiyatı tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre diğer finans kurumları da 2026 altın ons öngörülerini paylaştı.

        ALTININ ONS FİYATI KAÇ DOLARA YÜKSELECEK?

        Dünya finans kurumlarının öngörüleri şöyle:

        Goldman Sachs - 5.400 dolar

        Morgan Stanley - 4.500 dolar

        CITI - 5 bin dolar

        JPMorgan - 5.055 dolar

        HSBC - 4.587 dolar

        ANZ - 4.600 dolar

        Bank Of America - 5 bin dolar

        Societe Generale - 5 bin dolar

        Standart Chartered - 4.488 dolar

        Commerzbank - 4.900 dolar

        Deutsche Bank - 4.950 dolar

        UBS - 4.700 dolar

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
