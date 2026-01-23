Dünya finans kuruluşları tahminlerini paylaştı: Altının ons fiyatı kaç dolar olacak, altın yükselmeye devam edecek mi?
Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. Hızlı yükseliş altın yatırımcılarını mutlu ederken, dünya finans kurumları 2026 altın tahminlerini paylaştı. Peki, 2026 yılında altının ons fiyatı kaç dolara çıkacak?
Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi altın fiyatlarında sert yükselişe neden oluyor. Altındaki yukarı yönlü hareketlilik ile beraber, dünya finans kurumları altın tahminlerini paylaştı. Peki, 2026 yılında altının ons fiyatı kaç dolar olacak?
ALTINDA TARİHİ REKOR
Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. İç piyasada gram altın 6 bin 926 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 367 liradan, yarım altın 22 bin 758 liradan, tam altın 45 bin 308 liradan satılıyor. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gram gümüş 138 TL'ye yükseldi.
2026 ALTIN ONS TAHMİNLERİ
Goldman Sachs son yaptığı açıklamayla daha önce 4.900 dolar olan altın fiyatı tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre diğer finans kurumları da 2026 altın ons öngörülerini paylaştı.
ALTININ ONS FİYATI KAÇ DOLARA YÜKSELECEK?
Dünya finans kurumlarının öngörüleri şöyle:
Goldman Sachs - 5.400 dolar
Morgan Stanley - 4.500 dolar
CITI - 5 bin dolar
JPMorgan - 5.055 dolar
HSBC - 4.587 dolar
ANZ - 4.600 dolar
Bank Of America - 5 bin dolar
Societe Generale - 5 bin dolar
Standart Chartered - 4.488 dolar
Commerzbank - 4.900 dolar
Deutsche Bank - 4.950 dolar
UBS - 4.700 dolar