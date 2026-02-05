Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

        2026 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

        Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına Güneş Tutulması deniyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2026 Güneş Tutulması etkileri nelerdir?

        Giriş: 05.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:46
        Gökyüzü olaylarına ilgisi olanlar Güneş Tutulmasını merakla bekliyor. Kova burcunda meydana gelecek bu gök olayının Türkiye’de görünüp görünmeyeceği merak ediliyor. İşte, 2026 Günel Tutulması tarihi

        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ

        Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma "ateş halkası" şeklinde olacak.

        Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güneyi civarında izlenebilecek.

        Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026 tarihinde görülecek. Bu tutulmada Ay, Güneş'i tamamen kapatacak.

        Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey İspanya ve çevresindeki bölgelerde izlenebilecek. Çevre ülkelerde ise kısmi tutulma olarak görülebilir.

        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

        2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye'den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.

        17 Şubat'ta gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sadece çok küçük bir kırpılma halinde gözükecek.

        12 Ağustos'ta olacak tam güneş tutulması ise Türkiye'den çıplak gözle görülemeyecek.

