2026 KPSS TAKVİMİ: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sürecine ilişkin takvim netlik kazandı. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinin tamamında sınav düzenlenecek olması nedeniyle başvuruların yoğun geçmesi bekleniyor. Adaylar şimdi gözlerini başvuru tarihlerine çevirmiş durumda. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? İşte detaylar.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Önlisans oturumu için başvurular 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.
KPSS LİSANS VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS kapsamında Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu oturumun sınavı ise 6 Eylül 2026’da uygulanacak.
Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen adaylar da başvurularını aynı tarihler arasında, yani 1-13 Temmuz döneminde gerçekleştirecek. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.