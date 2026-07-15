2026 KPSS TERCİH SONUÇLARI || 2026 KPSS tercihleri ne zaman sona eriyor? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar sonuç tarihini beklerken, geçmiş yıllardaki yerleştirme takvimleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen KPSS-2025/1 tercih işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmış, sonuçlar ise 24 Temmuz’da adayların erişimine sunulmuştu. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarının temmuz ayının son haftasında, yaklaşık olarak 23-24 Temmuz 2026 tarihleri civarında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin sonuç tarihi ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak.