Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı, coşku ve manevi huzurun bir arada yaşandığı özel günlerden biri olarak kutlanacak. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…