Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
2026 yılının Kurban Bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı, her yıl 4 gün sürüyor. Bayram tatilini fırsat bilip şimdiden planlar yapan öğrenciler ve çalışanlar, Kurban Bayramı'nın hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda "Diyanet 2026 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı, coşku ve manevi huzurun bir arada yaşandığı özel günlerden biri olarak kutlanacak. Bayram tatilinde plan yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek ve dört gün boyunca devam edecek. Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ise 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet vakit hesaplama verilerine göre Kurban Bayramı takvimi şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplam 4,5 gün sürecek.
Ancak Pazartesi günü de resmi tatil olarak ilan edilirse, bayram tatili 9 güne kadar uzayabilir. Konuya dair resmi açıklamalar yapıldıktan sonra, tatilin 9 gün olup olmayacağı kesinlik kazanacak.