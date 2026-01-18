16 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından 15 tatil başladı. Uzun ve yorucu bir sınav döneminin ardından öğrenciler, iki hafta sürecek tatilin keyfini çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Bu kapsamda “Okullar hangi gün açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…