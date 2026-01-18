Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB takvimine göre: Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlıyor?

        2026 MEB takvimine göre: Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler, 15 tatille birlikte dinlenme sürecine girdi. Tatil planını ikinci dönemin başlangıç tarihine göre yapmak isteyen öğrenci ve veliler, MEB takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından 15 tatil başladı. Uzun ve yorucu bir sınav döneminin ardından öğrenciler, iki hafta sürecek tatilin keyfini çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Bu kapsamda “Okullar hangi gün açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

        MEB takvimine göre, 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan 15 tatil, 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

        Bu doğrultuda Şubat ayının ilk Pazartesi gününde ikinci dönemin ilk ders zili çalmış olacak.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp, 20 Mart Cuma günü sona erecek.

        4

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlamış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş