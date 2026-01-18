2026 MEB takvimine göre: Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler, 15 tatille birlikte dinlenme sürecine girdi. Tatil planını ikinci dönemin başlangıç tarihine göre yapmak isteyen öğrenci ve veliler, MEB takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar haberimizde…
16 Ocak Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasının ardından 15 tatil başladı. Uzun ve yorucu bir sınav döneminin ardından öğrenciler, iki hafta sürecek tatilin keyfini çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Bu kapsamda “Okullar hangi gün açılacak, 15 tatil ne zaman bitecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ
MEB takvimine göre, 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan 15 tatil, 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
Bu doğrultuda Şubat ayının ilk Pazartesi gününde ikinci dönemin ilk ders zili çalmış olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp, 20 Mart Cuma günü sona erecek.