On bir ayın sultanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl coşkuyla karşılanan Ramazan ayı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla indirilmeye başlandığı ay olarak biliniyor. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da birlikte getiren Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu kapsamda “Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk oruç ve ilk sahur ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…