        2026 Ramazan başlangıç tarihi: Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk oruç ve ilk sahur ne zaman, Ramazan'a kaç gün kaldı?

        Ramazan başlangıç tarihi: 2026 Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

        2026 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar, on bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan'da 29 gün boyunca oruç ibadetini idrak edecek. İmsak vaktinden önce eda edilen sahura kalkarak ilk oruç için niyet edilecek. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıcı belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 08.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:55
        1

        On bir ayın sultanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl coşkuyla karşılanan Ramazan ayı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla indirilmeye başlandığı ay olarak biliniyor. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da birlikte getiren Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu kapsamda “Ramazan ayı hangi gün başlıyor, ilk oruç ve ilk sahur ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar…

        2

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Son oruç ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

        3

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu doğrultuda 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı eda edilip sahura kalkılarak ilk oruç için niyet edilecek.

        4

        KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" olarak zikredilen Kadir gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak.

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
