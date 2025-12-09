Yeni yıla adım adım yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı tatili gibi günlerde tatil planı yapan vatandaşlar, yeni yılda resmi tatillerin hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Peki 2026 resmi ve dini tatil günleri ne zaman? İşte tüm detaylar