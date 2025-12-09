Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 resmi, özel, milli, dini günler takvimi: 2026’da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, tatil toplam kaç gün olacak?

        2026 resmi ve özel günler takvimi: 2026 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

        2025 yılının son günlerine yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri merak ediliyor. Her yıl resmi ve özel günlerde tatil planı yapanların yanı sıra, günün anlam ve önemine yönelik etkinlikler de düzenleniyor. Peki 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, resmi tatiller toplam kaç gün olacak? İşte 2026 resmi tatil günleri listesi

        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:36
        Yeni yıla adım adım yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı tatili gibi günlerde tatil planı yapan vatandaşlar, yeni yılda resmi tatillerin hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Peki 2026 resmi ve dini tatil günleri ne zaman? İşte tüm detaylar

        2026 RESMİ TATİLLER TOPLAM KAÇ GÜN OLACAK?

        2026’da resmi ve özel tatiller toplam 14 gün iken; 28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arifesi), Kurban Bayramı arifesi ve Ramazan Bayramı arifesinin yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olarak hesaplanıyor.

        2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        - 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

        - 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        - 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

        - 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        - 15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Şehitler Günü

        - 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

        - 28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün)

        - 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

        2026 DİNİ TATİLLER LİSTESİ

        - 19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

        - 20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1.gün

        - 21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2.gün

        - 22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3.gün

        - 26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

        - 27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1.gün

        - 28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2.gün

        - 29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3.gün

        - 30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4.gün

