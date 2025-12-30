2026 ZAMLI KYK BURS/KREDİ NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi hakkında bilgi verdi. Konu hakkında Bakan Bak, şunları söyledi:

"Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz."

Şu anda zamlı KYK burs ve kredi tutarları belli olmadı. Ancak ileriki günlerde yeni tutarın açıklanması bekleniyor.