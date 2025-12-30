Habertürk
        2026 zamlı KYK kredi/burs ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, zamlı burs-kredi ücreti ne zaman açıklanacak?

        2026 zamlı KYK kredi/burs miktarı ne kadar olacak?

        Milyonlarca öğrenci yeni yılda KYK kredi ve burs miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi. Peki, 2026 zamlı KYK kredi/burs miktarı ne kadar olacak?

        Giriş: 30.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:11
        1

        Yeni yıla girilirken milyonlarca öğrenci KYK kredi ve burs tutarlarının ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve zam sinyali verdi. Peki, 2026 yılı için zamlı KYK kredi ve burs miktarı ne kadar olacak?

        2

        2026 ZAMLI KYK BURS/KREDİ NE KADAR OLACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi hakkında bilgi verdi. Konu hakkında Bakan Bak, şunları söyledi:

        "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz."

        Şu anda zamlı KYK burs ve kredi tutarları belli olmadı. Ancak ileriki günlerde yeni tutarın açıklanması bekleniyor.

        3

        GÜNCEL KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

        Ön lisans ve lisans öğrencilerine 3 bin TL

        Yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL

        Doktora öğrencilerine 9 bin TL burs/kredi ödemesi yapılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
