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HaberlerSağlık21 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye koronavirüs son dur
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21 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye koronavirüs son durum

Koronavirüs son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 21 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

21 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Türkiye koronavirüs son dur

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.024.601'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 18.097 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

21 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

20 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 2 olarak kayda geçti, 241 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 208 bin 635'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, vefat sayısı 17 bin 851, ağır hasta sayısı 5 bin 501 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 13 bin 851'e yükseldi.

ABD, 17 milyon 888 bin 353 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 4 bin 825 ile Hindistan, 7 milyon 163 bin 912 ile Brezilya, 2 milyon 791 bin 220 ile Rusya, 2 milyon 442 bin 990 ile Fransa, 1 milyon 982 bin 90 ile Türkiye, 1 milyon 977 bin 167 ile İngiltere, 1 milyon 921 bin 778 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 531 bin 374 ile Arjantin, 1 milyon 482 bin 72 ile Kolombiya, 1 milyon 469 bin 991 ile Almanya, 1 milyon 301 bin 546 ile Meksika, 1 milyon 182 bin 864 ile Polonya ve 1 milyon 145 bin 651 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 681 bin 255 kişi yaşamını yitirdi, 53 milyon 282 bin 158 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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