Her gün birbirinden farklı olsa da bugünü diğerlerinden farklı kılan çok önemli bir özellik daha var. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre için en uzun gecenin yaşandığı gün. Bugün güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla geliyor.

Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık'ta gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.