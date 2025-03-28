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        21 silah için birbirlerini suçladılar!

        Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda valizden ve gardıroptan 21 ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:55
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        21 silah için birbirlerini suçladılar!
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        Adana'da baskın yapılan bir evin avlusundaki valizden 16, gardıropta ise 5 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, birbirlerini suçladı.

        DHA'nın haberine göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.’nın kaldığı eve operasyon düzenledi. Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #adana
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