21. Yüzyıl’ın en iyi 9 filmi

7. PARAZİT (2019)

(Gisaengchung)



Güney Koreli sinemacı Bong Joon Ho’nun yönettiği film, Altın Palmiye ve En İyi Film Oscarı’nın yanı sıra gişelerdeki başarısıyla da dikkat çekti. Sight & Sound soruşturmasında ilk 100’e girerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Listede 90’ncı sırada yer alan ‘Parazit’in farkı, yoksulluk ve geçim zorluğu konusunda yeni bir bakış açısıyla yeni şeyler söyleyebilmesinde; 2000’li yıllara ait başka tür bir yoksulluğu anlatabilmesindeydi. Sonuçta, her çağın, her dönemin kendine özgü yoksulluk ölçüleri var. Kim ailesinin yoksulluğu, geçim zorluğu kadar düşmüşlük ve dışlanmışlık halleriyle ilgili… Alışageldiğimiz tarzda bir yoksulluk psikolojisine sahip değiller. Filmde anlatılan sınıf mücadelesi, sadece ekonomik değil, psikolojik cephede de geçiyor. Tek mesele geçim ya da para değil. Gurur da bir sınıf mücadelesi nedeni. Film, alt sınıfların modern dünyadaki en önemli sermayesinin zekâ ve özgüven olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla, ilk bölümü ‘zenginlerin parası, yoksulların zekâsı’ diye özetlemek mümkün… İkinci bölümde ise öykü beklenmedik sulara doğru yol alıyor. Yoksullar zekâlarıyla elde ettikleri her şeyi biraz da kibirleri ve açgözlülükleri nedeniyle riske atıyorlar. Final ise karamsar ve çıkışsız… ‘Parazit’ bu yanıyla, biraz da umutsuzluğun filmi...