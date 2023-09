212 Photography Istanbul 5 Ekim'de başlıyor 'Şehrin Festivali' 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde katılımcılara hem programıyla hem de mekanlarıyla kapsamlı bir keşif rotası sunacak. 5 - 15 Ekim tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalde sanatseverler fotoğrafın yanı sıra pek çok farklı disiplinde İstanbul'un her iki yakasında 20'ye yakın farklı noktada programını takip edebilecek.

5 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 'Şehrin Festivali' 212 Photography Istanbul, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne de dahil olan sergileri ile kapsamını zenginleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İBB KÜLTÜR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ. işbirliği ile düzenlenen 212 Photography Istanbul sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere çıktığı yolda altıncı yılına giriyor.

Festivalin 6. yılında İstanbul’un iki yakasına yayılan programın ana mekânları Yapı Kredi Bomontiada, Akaretler, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, St. Benoît Kilisesi, Taksim Sanat, Institut Français, Müze Gazhane, Yeldeğirmeni Sanat, Moda İskelesi, Kadıköy Meydan, Soho House, Akbank Sanat, İstanbul Kitapçısı, Mutfak Sanatları Akademisi’nin yanı sıra paralel sergilerle birlikte Büyükdere 35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space yer alacak.

5-15 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi Bomontiada’da Eugenio Recuenco ’nun 365 derece isimli serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff , Mous Lamrabat solo sergileri, Eamonn Doyle’un 3 farklı fotoğraf serisinin ödüllü yazar Kevin Barry’nin metinleri ile bir araya geldiği Made in Dublin video çalışması ve Anadolu Hayat Emeklilik’in Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması kazananlarından oluşan sergisi katılımcılarla buluşacak. Akaretler’de Éva Szombat , Rob MacInnis , Floriane de Lassée isimlerinin solo sergileri görülebilecek. Devamında Karaköy rotasında; MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde koruma alanlarında yaptığı çekimlerle vahşi hayvanların ve doğanın dünyasına ışık tutan Nick Brandt , St. Benoit Kilisesi’nin büyülü atmosferinde ise Jules Verne’in zengin hayal dünyasından yola çıkarak yeryüzündeki ve evrendeki yerimizi sorgulayacağımız “Evrenin Sessiz Gösterisi ” sergisinde Back to Dust serisi ile Marguerite Bornhauser , sergiye özel işler üreten iki isim Can Memişoğulları ‘’Kor’’ videosu ve ses yerleştirmesiyle , Arek Qadrra ‘’ Journey N1 ’’ başlıklı enstalasyonuyla görülebilecek. Taksim Sanat’ta Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan dönemin öncü kadınları ve İstanbul’da sosyal hayatın içinden kadınlara dair arşivsel fotoğraflardan oluşan “Birbirimize Rastladık” sergisi, Institut Français’de Fransız sinemasının “Yeni Dalga” döneminin öncü ismi Jean-Luc Godard ’ı anma fırsatı bulacağımız film gösterimleri ile Godard filmlerini kayıt altına aldığı fotoğraflarını içeren sergi, festival programı dahilinde görülebilecek.

Müze Gazhane’de, David Szauder, Phillip Toledano, Ekin Özbiçer, Metehan Özcan, Cihan Bacak ve daha pek çok ismin yer aldığı yeni teknolojiler eşliğinde fotoğrafın dönüşümünü irdeleyen “Gerçeklikten Foto Gerçekliğe” sergisi yer alacak. Hemen paralelinde doğayla kurduğumuz ilişkiyi sorgulayarak bizleri karanlık ve gizemli bir masalın içine sürükleyen “Yaban Güllerinin Büyüdüğü Yerde” sergisinde, Daniel Shipp, Tine Poppe, Julia Fullerton-Batten, yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç alınan Jennifer Steinkamp, Eelco Brand, Kurt Hentschlager, Peter Coffin eserleri görülebilecek. Yanı sıra, Türkiye’de 90’lı yıllardan itibaren parlayan müzik sektöründen nostaljik konser anılarının bulunduğu “Kayıtlı Hafıza” başlıklı sergi yer alacak.

Yeldeğirmeni Sanat’ta ise sanat tarihinden öne çıkan eserleri yapay zekâ yardımı ile yeniden yorumlayan Von Wolfe’ n in ilk kez gösterilecek dikkat çeken çalışmaları festival izleyicisiyle buluşacak. Kamusal alanları da sanat ile karşılaşma duraklarına dönüştürmeyi önemseyen 212 Photography Istanbul’un altıncı senesinde, farklı bir yaklaşım ile Paribu sponsorluğunda gerçekleşecek Özgür Ballı’nın işlerinin yer aldığı artırılmış gerçeklik üzerine oluşturulan “Şehri Yeniden Biçimlendirmek” sergisi Kadıköy Meydanı’nda deneyimlenebilecek. 212 Photography Istanbul, Festival InCadaqués ile yaptığı ortak çalışma ile Moda İskelesi’nde ‘’ Denizin Yansımaları’ ’ sergisine ev sahipliği yapacak. İstanbul’da deniz üzerinde Annelie Vandendael'in su ve beden ile kurduğu estetik hikâye anlatımından bir fotoğraf seçkisi yer alırken eş zamanlı olarak İspanya, Cadaqués’te, Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın geçmiş yıllarından bir seçkiye yer verilecek.

Aynı zamanda festival programında Büyükdere35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space galerilerinin sergileri de yer alacak.

Sergilerin yanı sıra kapsamlı programıyla 212 Photography Istanbul takipçileri ile buluşuyor.

212 Photography Istanbul’un her sene zenginleşen programında bu yıl da mimariden teknolojiye, yayıncılıktan gastronomiye, sinemadan müziğe, pek çok disiplinden içeriğe rastlamak mümkün olacak. Bu sene söyleşilerin ana mekânı Soho House’da pek çok sanatçı ve kendi alanında profesyonel isimler, farklı başlıklarda konuşma ve sohbetler gerçekleştirecek. Jotun’un desteğiyle festivalin ilk senesinden itibaren gerçekleşen mimari ve fotoğraf içeriğinde bu sene Autoban’ın kurucularından Seyhan Özdemir yer alırken Gizem Hız, Yener Torun ve Beste Zeybel renkler üzerine konuşacaklar. Pera bölgesinin mimari yapısının gezerken fotoğraflanacağı atölyeyi ise Fırat Şenol gerçekleştirecek. Kolektif hafızaya ve toplumsal eleştiriye odaklanan çarpıcı videolar üreten Yael Bartana’nın kadınları merkeze aldığı “Two Minutes to Midnight” filmi ve yönetmenliğini Benjamin Murray ve Alysa Nahmias’ın yaptığı Küba’da gerçekleşen heyecan verici bir mimari dönüşüm hikayesini belgeleyen “Unfinished Spaces” belgeseli de yine Soho House’da görülebilecek.

Bu sene performans ve fotoğrafın bir araya geleceği iki atölye çalışması Akbank Sanat’ta yer alacak. Çağdaş dans ve moda fotoğrafçısı Cihan Bacak’ın yürüteceği ilk atölyede katılımcılar çağdaş dans sanatçısı İsmet Köroğlu’nun canlı performansını dinamik fotoğrafçılık teknikleriyle kadraja alacaklar.

İstanbul Kitapçısı (Kadıköy) bu seneki programın yayıncılık üzerine kurgulanmış söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

212 Photography Istanbul konserler tarafında bu sene, Akbank Caz Festivali dahilinde MSGSÜ Tophane-i Amire’de Alara Tütüncü Duo ve Zorlu PSM işbirliği ile gerçekleşecek Selin Geçit ve Bidar konserleri izlenebilecek. Babylon’da ise Oldies But Goldies partisiyle birlikte renkli bir gece festival takipçilerini bekliyor olacak.

Gastronomi başlığı altında bu sene Mutfak Sanatları Akademisi ev sahipliğinde Derya Turgut ile birlikte yemek fotoğrafçılığı üzerine gerçekleşecek atölyeler meraklıları ile buluşacak.

Sergilerin yanı sıra bu yıl festivalin geri kalan program akışı;

6 Ekim Cuma

10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: István Virágvölgyi ile @ 212 Studio

19:00 - 20:00 Söyleşi: Merceksiz Fotoğrafçılık // Yapay Zeka @ Soho House

Konuşmacılar: Bager Akbay ve Deniz İkizler

7 Ekim Cumartesi

13:00-14:30 Atölye: Aylin Kutku ile Yetişkinler İçin Kolaj Atölyesi @ Müze Gazhane

14:00 - 15:00 Söyleşi: Yeni Dünyada Mimari, Tasarım ve Deneyim @ Soho House

Konuşmacı : Seyhan Özdemir

Moderatör : Yağız Genç

15:00 - 17:00 Atölye: Elçin Acun ve Mert Çağıl Türkay ile Cyanotype Atölyesi @ Müze Gazhane

15:00-16:00 Söyleşi: İstanbul’un Yazlık Sinemaları @İstanbul Kitapçısı - Kadıköy

Konuşmacı: Burçak Evren

Moderatör: Elçin Acun

17:00 - 18:00 Söyleşi: İstanbul Sokaklarıyla Üretmek @ Soho House

Konuşmacılar : Kıvılcım Güngörün, Dinçer İşgel, Rash

Moderatör: Melis Bektaş

21:00 Konser: Selin Geçit / Zorlu PSM - %100 Studio

8 Ekim Pazar

12:00 - 13:30 Atölye: Aylin Kutku ile Çocuklar İçin Kolaj Atölyesi @ Müze Gazhane

12:00 - 14:00 Atölye: Fırat Şenol ile Bi̇r Yürüyüş Boyunca Beyoğlu’nu Hatırlamak

13:00 - 14:00 Söyleşi : Dünden Bugüne Müzik Tarihi

Konuşmacılar: İzzet Öz, Kanat Atkaya

15:00 - 16:00 Söyleşi: Sahne Fotoğrafçılığı @ Müze Gazhane

Konuşmacılar: Aylin Güngör, Muhsin Akgün, Cem Gültepe

Moderatör Ahmet Uluğ

16:00 - 17:00 Konse : Alara Tütüncü Duo / Akbank Caz Fest @ Tophane-i Amire

18:00 - 19:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

Yönetmen: Yael Bartana

19:00 - 20:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

Yönetmen: Yael Bartana

10 Ekim Salı

10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Mous Lamrabat ile @ 212 Studio

18:00-19:00 Söyleşi: İstanbul Eğleniyor, @İstanbul Kitapçısı - Kadıköy

Konuşmacı: Levent Kaya Ocakaçan

Moderatör: Berk Kır

11 Ekim Çarşamba

11:30-13:30 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Daniëlle van Zadelhoff ile @ Online

18:00 - 19:00 Söyleşi: Ortak Mücadeleler Üzerine @Taksim Sanat

Konuşmacı: Prof. Dr. Serpil Çakır

Moderatör: Zeynep Ayta

19:00 - 20:30 Film Gösterimi: Unfinished Spaces @Soho House

Yönetmen: Benjamin Murray ve Alysa Nahmias

19.00 - 21.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: Le Mépris @ Institut Français

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Konuşmacı: Cem Başeskioğlu

12 Ekim Perşembe

10:00-18:00 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

14.30-16:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Tine Poppe ile @ Online

15:00 - 17:00 Atölye: Cihan Bacak ile Çağdaş Dans Fotoğraf Atölyesi / Harekete Alan Tanı @ Akbank Sanat

18:00 - 19:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

Yönetmen: Yael Bartana

19:00 - 20:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

Yönetmen: Yael Bartana

13 Ekim Cuma

10:00-19:00 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

18:00 - 20:00 Atölye: İsmet Köroğlu ile Hareket Atölyesi @ Akbank Sanat

19:00-20:00 Söyleşi: Görünenin Arka Planı @Soho House

Konuşmacılar: Oya Başkaya, Barış Çakmakçı

Moderatör: Melis Bektaş

19.00 - 21.00 Film Gösterimi: À bout de souffle @ Institut Français

Yönetmen: Jean-Luc Godard

14 Ekim Cumartesi

14.00 - 15.00 Söyleşi: Fotoğrafta Rengin Temsili @Soho House

Konuşmacılar : Beste Zeybel ve Yener Torun

Moderatör: Gizem Hız

21.00 Konser: Bidar / Zorlu PSM - touche

15 Ekim Pazar

13:00 - 14:00 Söyleşi: Sadece Müzikten Konuşalım @ Müze Gazhane

Konuşmacıla: Murat Abbas, Görgün Taner, Kanat Atkaya

Moderatö: Gülşah Güray

15:00 - 16:00 Söyleşi: Konserler, Kalabalıklar, Heyecan @ Müze Gazhane

Konuşmacılar: Cem Gültepe, Artemis Günebakanlı, Dilan Bozyel

Moderatör: Taner Turna

17.00 - 18.00 Söyleşi: Ortak Tutku ve Kaçınılmaz Başarı @ Müze Gazhane

Konuşmacılar: Levent Dokuzer, Reha Öztunalı, Şule Camadan

Moderatör: Artemis Günebakanlı

19:00 - 20:30 Film Gösterimi: Unfinished Spaces @Soho House

Yönetmen: Benjamin Murray ve Alysa Nahmias

Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular devam ediyor!

Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası fotoğraf festivali olan 212 Photography Istanbul, uluslararası mecrada her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık yarışması ile ulaştığı farklı seslerin, sosyal, kültürel ve sanatsal olguların izini coğrafyadan ve önyargılardan bağımsız olarak sürüyor. Alanında dikkat çeken ve ufuk açan isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek yarışmanın kazananı 5000 Euro ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2023 olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm detaylara web sitesi ve festival sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.