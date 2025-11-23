22 Kasım 2025 Cumartesi gecesi televizyonlarda yine yoğun bir izleyici yarışı yaşandı. Prime time kuşağında dramdan komediye, reality şovlardan aksiyon dolu filmlere kadar pek çok farklı içerik ekrana gelirken, kanallar arasındaki çekişme oldukça dikkat çekti. Bazı yapımlar etkileyici hikâyeleri ve öne çıkan oyunculuklarıyla izleyiciyi ekran başına topladı ve reytingde üst sıralara yerleşti. Buna karşın, güçlü rekabet nedeniyle kimi programlar beklenen ilgiyi göremeyerek listede geride kaldı. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi akşamının öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonucu…