22 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yusuf & Yusuf
02:00 İyi Aile Çocuğu
03:15 İstasyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:3 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gözleri KaraDeniz
13:00 Buz Devri
14:30 Çakallarla Dans 5
16:00 Kuruluş Orhan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
23:00 Non-Stop
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Çarpıntı
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kaldı Üç Gün
21:45 Kaldı Üç Gün
23:30 Tut Sözünü
02:00 Tut Sözünü
04:30 Yüksek Sosyete
06:00 Hanım Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.03 İstiklal Marşı
05.05 Yedi Numara
05.50 Benim Güzel Ailem
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Taşacak Bu Deniz
14.45 Cennetin Çocukları
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Taşacak Bu Deniz
04.20 Yedi Numara
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ben Leman
13.45 Kıskanmak
16.30 Sakıncalı
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman
23.45 Efsane Futbol
01.30 Sahtekarlar
04.00 Kefaret
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
