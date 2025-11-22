Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 22 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        22 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 22 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri araştırılmaya başlandı. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 419. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Kaldı Üç Gün filmi ekrana gelecekken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların 22 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show 419. bölümü ile izleyicileri kahkakaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 22 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 İstasyon

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 İyi Aile Çocuğu

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Yusuf & Yusuf

        02:00 İyi Aile Çocuğu

        03:15 İstasyon

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:3 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Eşref Rüya

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Gözleri KaraDeniz

        13:00 Buz Devri

        14:30 Çakallarla Dans 5

        16:00 Kuruluş Orhan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        23:00 Non-Stop

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:45 Çarpıntı

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Kaldı Üç Gün

        21:45 Kaldı Üç Gün

        23:30 Tut Sözünü

        02:00 Tut Sözünü

        04:30 Yüksek Sosyete

        06:00 Hanım Köylü

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.03 İstiklal Marşı

        05.05 Yedi Numara

        05.50 Benim Güzel Ailem

        08.35 Kod Adı Kırlangıç

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.40 Taşacak Bu Deniz

        14.45 Cennetin Çocukları

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01.50 Taşacak Bu Deniz

        04.20 Yedi Numara

        05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Ben Leman

        13.45 Kıskanmak

        16.30 Sakıncalı

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Ben Leman

        23.45 Efsane Futbol

        01.30 Sahtekarlar

        04.00 Kefaret

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        22 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?