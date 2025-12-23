Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 23 Aralık 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        Kesinti yaşanacak ilçeler açıklandı! Elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Aralık Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Bu kapsamda; elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 23 Aralık 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 00:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:22
