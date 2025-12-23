Habertürk
        23 Aralık 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da kesinti saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        Kesinti yaşanacak ilçeler açıklandı! 23 Aralık 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Aralık Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Bu kapsamda; elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 23 Aralık 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Giriş: 23.12.2025 - 00:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:14
        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 23 Aralık Salı günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi detayları...

