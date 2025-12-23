23 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Barajlardaki su seviyesi son yılların en düşük yüzdelik diliminde yer alıyor. Peki, 23 Aralık bugün baraj doluluk oranı kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İSKİ’nin resmi açıklamalarına göre, İstanbul’da barajların doluluk durumu düzenli olarak güncelleniyor. İşte, güncel veriler
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlar doluluk oranı son verilerle alarm veriyor: İSKİ tarafından açıklanan 23 Aralık verilerine göre, İstanbul’da barajların genel doluluk oranı yüzde 17,62 olarak kaydedildi.
Ömerli Barajı 17,24
Darlık Barajı 27,78
Elmalı Barajı 52,81
Terkos Barajı 18.00
Alibey Barajı 11,67
Büyükçekmece Barajı 16,58
Sazlıdere Barajı 14,86
Istrancalar Barajı 23,13
Kazandere Barajı 2,13
Pabuçdere Barajı 2,55