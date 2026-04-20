23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü kargo dağıtımı yapılacak mı?
23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle pek çok kamu kurumu ve özel kuruluş faaliyetlerine ara verecek. Bu durum, kargo gönderimi yapmak ya da teslimat bekleyen vatandaşların "kargolar çalışıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki 23 Nisan'da kargolar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında “23 Nisan’da kargolar açık mı?” sorusu geliyor. Peki 23 Nisan'da kargolar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
23 Nisan Perşembe günü PTT Kargo hizmet vermeyecek. Bu nedenle söz konusu tarihte PTT’ye kargo teslimi gerçekleştirilemeyeceği gibi mevcut gönderiler de dağıtıma çıkarılmayacak. 22 Nisan günü ise kargo gönderim ve teslim alma işlemleri normal şekilde devam edecek.
23 NİSAN'DA ÖZEL KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK OLACAK MI?
MNG Kargo ve Aras Kargo gibi özel kargo firmalarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Şubelerin büyük kısmının açık olacağı ve dağıtım işlemlerinin devam edeceği tahmin ediliyor.