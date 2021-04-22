23 Nisan etkinlikleri

İstanbul Modern’den 23 Nisan projesi: Sanatla Büyüyen Ağacım

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak, çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya davet ediyor. “Sanatla Büyüyen Ağacım” projesinde yer alan Alper Aydın, Barbara – Zafer Baran, Bedri Baykam, Ergin Çavuşoğlu, Kamil Fırat, Fatma Tülin sanatta doğanın en güçlü temsillerinden biri olan ağaç imgesini çocuklar için yorumluyor. Sanatçıların işbirliğinde yürütülen “Sanatla Büyüyen Ağacım” projesi 25 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. İstanbul Modern, sanatçıların çalışmalarını www.istanbulmodern.org sayfasında ve sosyal medyada 23 Nisan haftası boyunca paylaşıyor. Projeden etkilenerek kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar çalışmalarının fotoğraflarını İstanbul Modern’in web sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yükleyebilir. Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları yine aynı web sitesinde 16 Mayıs 2021 tarihine kadar sergilenecek.

İBB Şehir Tiyatroları 23 Nisan'ı "Elma Kurdu Kırtık" oyunuyla kutluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 35 yıl boyunca aralıksız olarak düzenlediği Çocuk Şenliği, COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl çocukların katılımıyla yapılamıyor. İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni çocuk oyunlarından Elma Kurdu Kırtık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla buluşuyor. Salgının başından beri “Salondan Yayın” adıyla online olarak düzenlenen onlarca etkinliğin bir devamı olarak Elma Kurdu Kırtık, İBB Şehir Tiyatroları Youtube hesabından 23 Nisan 2021 tarihinde saat 15:00’te online olarak yayınlanacak.

Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş): Zamanın birinde çok yaşlı kocaman bir elma ağacı varmış. Rüzgarda tatlı tatlı sallanan bu ağaç, çevresindekilere gölge yapar onları güneşten korurmuş. İnsanlar o ağaçtan güzel elmalar toplar sevdiklerine dağıtırmış. Sadece insanlar mı? Hayvanlar da çok severmiş bu ağacı, hatta bir çoğunun evi bu ağaçmış. Karıncalar, arılar, kelebekler, çekirgeler, kuşlar... Hepsi bu ağaçta birlikte yaşar, şarkılar söylermiş. İşte Elma Kurdu Kırtık da bu ulu elma ağacında yaşarmış. Kırtık, bir gün hayal ettiği mükemmel elmayı bulmak için yola koyulmuş. Sahip olduklarının değerini bilmeyen, arkadaşlarını ve komşularını hor gören Kırtık bu yolculukta mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varmış... B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkayave Seda Çavdar rol alıyor.

Ünlü sanatçılar çocuklar için kitap okudu

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),5 yıldır sürdürdüğü Okuyan Bir Gelecek projesini dijital platforma taşıdı. Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Fatih Türkmenoğlu, Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Songül Öden ve Yekta Kopan, Fazıl Say’ın müzikleri eşliğinde kitap okuyarak projeye destek oldu. 23 Nisan'da www.okuyanbirgelecek.org adresini ziyaret eden çocuklar ünlü sanatçıların sesinden kitapları dinleyebilir. Proje kapsamında 100 bin çocuğun kitaplarla buluşması hedefleniyor. AÇEV, daha fazla aileye ilham vermek ve daha büyük bir toplumsal etki yaratmak amacıyla oluşturduğu Okuyan Bir Gelecek platformunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocuklara armağan ediyor. Okuyan Bir Gelecek platformu, 16 adet yayınevi, 42 yazar, 41 çizerin desteği ile Kidega ve İhtiyaç Haritası'nın çözüm ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Kitaplar, Kidega kitap satış platformu üzerinden temin edilerek ihtiyaç haritası aracılığı ile belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, projenin ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

İş Sanat’ta 23 Nisan Neşesi

İş Sanat 23 Nisan çocuk bayramı gününde çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. İş Sanat’ın 23 Nisan etkinlikleri 24 Nisan ve 25 Nisan’da da renkli içeriklerle devam edecek. Etkinlikler, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişime açık olacak. 23 Nisan etkinlikleri şöyle;

Nasrettin Hoca: Bilge kişiliğini keskin mizah anlayışıyla buluşturan, dünyaca ünlü halk kahramanı Nasrettin Hoca’nın hikâyesi kukla tiyatrosu halinde sahneye taşınıyor. Semaver Kumpanya oyuncuları Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan ve Meddah karakterine hayat veren Uğur Senkeri’nin canlandırdığı “Nasrettin Hoca” kukla oyunu, saat 11.00’de yayında olacak.

Çocuklar için Öylesine bir Dinleti: Murat Göksu’nun hazırladığı, çocukları klasik müzik, opera, tiyatro ve bale gibi farklı sanat dallarıyla tanıştıran “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ise opera ve müzikallerden seçilen şarkılarıyla 23 Nisan’da küçük izleyicileriyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Nazlı Deniz Boran, Deniz Likos, Ahmet Baykara, Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben’in ve Ece Göksu’nun bulunduğu oyun, saat 13.00’te yayında olacak.

Keloğlan: Günün bir diğer etkinliği ise sezon başından beri büyük beğeniyle takip edilen ve 4 milyonu aşkın gösterime ulaşan İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun 23 Nisan özel programı kapsamında hazırladığı “Keloğlan” masalı olacak. Lerzan Pamir’in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masal saat 15.00’te yayında olacak.

İş Sanat’ın 23 Nisan etkinlikleri 24 Nisan ve 25 Nisan’da da renkli içeriklerle devam edecek. 24 Nisan cumartesi “Evimizin Kasası İş Bankası Kumbarası” adlı sanal sergi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik çevrim içi kumbara atölyeleri yer alacak. Her biri farklı içerikte sergi gezisi ile başlayan videolarda çocuklar, İş Bankası kumbarasının tarihi, tasarrufun önemi, kumbara içerikli reklam çalışmaları ve dijital kumbara hakkında bilgi edinecekler. “Evde Kumbara Yapalım” adlı ilk videoda, kolay malzemelerle kumbara yapacaklar. “Kumbara Afişi Yapalım” adlı videoda birbirinden renkli afişlerden yola çıkarak kendi afişlerini tasarlayacaklar. “Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım” adlı son videoda ise, gelecekte kumbaranın nasıl olacağını anlatan bir öykü yazacaklar. 25 Nisan pazar günü ise Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce’nin çocuklar için hazırladığı kitap ve çizim atölyesi ile İş Sanat Masal Tiyatrosu’ndan “Mutluluk Sihri” masalı İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

İKSV'den çocuklara özel atölyeler

İKSV Alt Kat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yepyeni atölye çalışmaları ile kutluyor. İKSV Alt Kat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı salgın sebebiyle evlerinde karşılayacak olan çocuklara, müzik, görsel sanatlar ve tiyatro alanlarında farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerle bayram coşkusunu yaşatacak. Çocukların gün boyu aileleriyle birlikte katılabilecekleri çevrimiçi atölyeler, Zoom platformu üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Sınırlı kapasitesi bulunan atölyelere rezervasyon için: http://rezervasyon.iksv.org/altkat

Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi, 23 Nisan, 11.00-11.45: İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi Sera Çamaş’ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacaklar. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler. 3 yaş ve üzerindeki çocukların tek başlarına veya aileleriyle birlikte katılabilecekleri bu eğlenceli atölye, 23 Nisan Cuma günü 11.00-11.45 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Atölye Pikolo ile “Bütün Renkler El Ele” Sanat Atölyesi, 23 Nisan, 13.00-14.00: Atölye Pikolo tarafından hazırlanan bu atölyede çocuklar, dünyanın farklı ülkelerinden dört farklı sanatçıyı ve onların eserlerinde kullandıkları renkleri, şekilleri, desenleri, teknikleri inceleyecek ve ebeveynlerin asistanlığında 23 Nisan’ı kutlamak için kendi pencere süslerini tasarlayacaklar. Atölyede, Hollandalı ressam Piet Mondrian, Meksikalı sanatçı Frida Kahlo, Amerikalı sanatçı Roy Lichtenstein ve Türk ressam Semiha Berksoy'un eserlerinden ilhamla çocuklar krikami tekniği ile resmi bir araya getirecek kağıttan el ele tutuşan cam süslemelerle evlerinin pencerelerini renklendirecekler. 6 yaş ve üzeri tüm çocuklar ve ebeveynlerinin katılımına açık olacak atölye, 23 Nisan Cuma günü 13.00-14.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Sevinç Erbulak ile “Bir Hayal Bir Oyun” Atölyesi, 23 Nisan, 15.00-16.00: İKSV tarafından 2019’da yayımlanan Tiyatro’da Bir Gün çocuk kitabının yazarı ve oyuncu Sevinç Erbulak, çocuklarla bir araya geleceği bu özel etkinlikte, 23 Nisan’da çocuk olmak, hayaller ve oyun üzerinden bol sohbetli ve eğlenceli bir atölye yürütecek. Zorlu Holding’in “Bir Hayal Bir Oyun” Öykü Yarışması’nda birinci seçilen “Acayip Teknolojik Masallar” öyküsünün okunmasının ardından etkinlik öyküden ilham alan yaratıcı bir sohbetle devam edecek. 8 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olacak atölye, 23 Nisan Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

23 Nisan’a özel konser

Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir konser hazırladı. 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve Youtube üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek konserde, 30 yetenekli çocuk müzisyen performanslarını sergileyecek. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ile beraber düzenlenen konserin orkestra şefliğini Meltem Bütün Koç üstlenirken, çalınacak parçalar arasında ise 23 Nisan El Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri Eine kleine Nachtmusik yer alıyor. Daha önce İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Can Çakmur ve Howard Griffiths gibi dünyaca ünlü önemli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın üyeleri, İzmir’in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora bölgelerindeki sosyo-ekonomik açıdan imkânları kısıtlı ailelerin yetenekli çocuklarından oluşuyor.

Öğrenciler bilim ve sanatla buluşacak

“Bilimle Parlayan Çocuklar” projesi kapsamında 23 Nisan coşkusunu tüm çocukların yaşaması için çevrimiçi bilim ve sanat atölyeleri düzenlenecek. Çocukların hem bilim hem de sanat alanında farkındalıklarının oluşması ve çocukların bayramı coşkuyla kutlaması için Borusan Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel iki çevrimiçi atölye programı hazırlandı. Çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde kutlamalarını amaçlayan bilim ve sanat atölyeleri YouTube’dan takip edilebilecek. 23 Nisan coşkusunu ve heyecanını eve taşıyan atölyeleri kapsamında çocuklar evden temin edebilecekleri pratik malzemelerle bilim ve sanatın eğlenceli dünyasına adım atacaklar. “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” kapsamında çocuklar kendileri veya ebeveynleri yardımıyla kartondan robot el yapabilecekler. Atölye, çocukları bilimle buluştururken, çocukların merak duygularını geliştirip farkındalık yaratılmasını sağlayacak. Aynı zamanda çocukları araştırmaya yönlendirirken deneyler aracılığıyla gördükleri problemlere çözüm bulabilecek ve bu sayede özgüvenlerini de artıracaklar. “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” canlı olarak 23 Nisan Cuma günü saat 11.00’da Borusan Holding’in YouTube sayfasında yayınlanacak.

Zorlu PSM'de Çocuklara özel atölye ve etkinlik programı

Zorlu PSM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birbirinden farklı çevrim içi atölye ve etkinliklerle gün boyu çocuklara yaşatmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanallarından, tüm çocukların erişebilmesi adına ücretsiz olarak yayınlanacak 23 Nisan’a özel etkinlik ve atölye seçkisi eğlenceli olduğu kadar öğretici de olacak. Hikaye anlatımından müziğe, resimden maske yapımına pek çok farklı çevrim içi programın bir arada olduğu bu anlamlı günün sunuculuğunu yazar ve hikaye anlatıcısı Derya Özel üstlenecek. Çocuklara özel atölye ve etkinlik programına dair detaylar şöyle;

Sunay Akın // Atatürk ve Çocuk Hikaye Anlatımı: Ünlü yazar, gazeteci ve tiyatro sanatçısı Sunay Akın, “Atatürk ve Çocuk” konulu sunumunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bakış açısını, farklı bir pencereden anlatacak.

Hoodbase // Paper Mache Maske Atölyesi: Hayvan figürleri, dekoratif bitkiler ve çocukların hayal gücünün şekillendirdiği pek çok farklı objenin üretileceği “Paper Mache Maske Atölyesi”nde, paper mache tekniği ile evdeki kullanılmış kağıt ve gazeteleri, yine evde bulunabilecek malzemelerle birleştirerek ileri dönüşüm ürünü maskeler, figürler ve heykeller elde ediyoruz.

Hoodbase // Kandinsky ile Müziğin Resmi: Çocuklar bu atölyede farklı müzik dalgalarının renk ve çizgisel karşılığını keşfederlerken, müziğin resmini yapmayı deneyimleyecekler. Aynı zamanda Rus sanatçı Wassily Kandinsky’nin hayatının ve eserlerinin de çocuklara tanıtılacağı bu atölye boyunca çocuklar dans da edebilecek.

Gökçe Bahadır // Acayip Teknolojik Masallar Hikaye Okuma Etkinliği: Oyuncu Gökçe Bahadır, Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda 2020 yılında 1. seçilen “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayeyi çocuklar için okuyacak.

Çocuklara özel içeriklerin tamamına 23 Nisan Cuma günü saat 11.00 itibariyle Zorlu PSM Youtube ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalları üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

Çocuk koroları Candan Erçetin’le söyleyecek

Lüleburgaz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlı ile 30. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında ünlü sanatçı Candan Erçetin’le birlikte önemli bir projeye imza atacak. Sevilen sanatçı Candan Erçetin, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuk korolarıyla birlikte sözlerinin Adnan Çakmakçıoğlu, bestesinin Salih Aydoğan’a ait olduğu “Bir Dünya Bırakın” şarkısı için klip çekti. Klip 22 Nisan saat 19.20’de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. “Sevgiyle Buluşan Sesler” projesinde İzmir’den Trabzon’a, Denizli’den Artvin’e kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 10 koro çevrim içi biraraya geldi. Seslendirilen eserlerde çocuklar Candan Erçetin’le birlikte şarkı söylerken ortaya bayram coşkusunu yansıtan renkli görüntüler çıktı.

Sevgiyle Buluşan Sesler projesinde yer alan korolar ise şöyle; Artvin Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Korosu, Çanakkale İstek 1915 Çanakkale Okulları Korosu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu, Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı Özel Pev Okulları Çocuk Korosu, İzmir İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, İzmir Kemalpaşa 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu Korosu, İzmir Ödemiş Belediye Çocuk Korosu, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Sevgi Korosu, Trabzon Beşirli İMKB Ortaokulu Korusu.

Çocuk masalcılar anlatıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gökten düşen üç elmayı çocuklar büyüklere anlatıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Masal Okulu’nun eğitmenleri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında masal anlatıcılığını çocuklara devrediyor. Neva Kara (7),Nil Yılmaz (6) ve Ecem Çelik (10) isimli üç öğrenci, İstanbul Masal Okulu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınlarda masal anlatacak

Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce çocuk 23 Nisan için koşacak

COVID-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklar için düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Koşusu’na, 81 ilden 4-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek koşuya katılımcılar evlerinden canlı bağlanarak yarışacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılını kutlamak amacıyla düzenelenen yarışmaya katılan çocuklar kendi kurdukları 101 metrelik parkurda koşacak. Koşu öncesinde ısınma hareketlerini çocuklar, Kral Şakir çizgi karakteri ile birlikte yapacaklar. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Çocuklarımız istemediğimiz sebeplerden dolayı evlerde kapalı durumdalar, dışarı çıkamıyorlar ve oyun oynayamıyorlar. Yapılan bu tarz organizasyonlarla en azından çocuklarımızın unutulmadığını ve onların bayramının kutlanması için elimizden geleni yaptığımızı hem camiamızın hem de çocukların görmesi önemli. Atletizm ile çocukların kucaklaşmasını ve ekrandan da olsa çocukların bir araya gelebilmelerini sağlamak için yapılan güzel bir organizasyon” dedi.

23 Nisan'da hayallerini resmettiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Türkiye’nin 7 bölgesindeki eğitim birimlerinden çocuklarla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV çocuklarıyla beraber kutluyor. Sezon başından beri sosyal medya paylaşımlarında çeşitli illüstratörlerle çalışmaya başlayarak, yeni bir kimlik oluşturan futbolcu, 23 Nisan’da paylaşımlarını İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara devrediyor. Proje kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’dan çizdikleri resimler ile toplamda 27 çocuk hayallerindeki Taylan’ı resmederken, yazdıkları mektupları Taylan Antalyalı ile paylaştılar. 21 Nisan günü Trabzonspor maçı öncesinde gelen çizimler arasından bir seçkiyle projeyi duyuran Taylan Antalyalı, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocuklarımızın eğitim masraflarına katkıda bulunacak, hem de çocuklarla beraber çevrimiçi bir buluşma olacak.

Çevrimiçi atölyeler

2 gün sürecek olan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar için sanat, oyun, sağlık, yoga gibi eğlenceli ve öğretici atölyeler yer alacak. Ebeveynler için de çevrimiçi etkinliklerin yer alacağı şenlikte, pandemi sürecinde aile-çocuk ilişkileri, çocuklarda dikkat eksikliği gibi konularda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’ 24-25 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak. Uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı şenlikte, hem ebeveynler için bilgilendirici eğitimler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak. Ayrıca ‘Çocukların gözünden COVID-19’ adlı çevrimiçi resim sergisi de ziyaret edilebilecek.

24 Nisan’da birinci aile eğitimi oturumu saat 10.00’da başlayacak. Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi ‘Pandemi Sürecinde Aile-Çocuk İlişkileri’ başlıklı bir konuşma yapacak. Uzm. Dr. Can Ünverdi ise erken çocukluk döneminde ev ortamında dil gelişiminin desteklenmesi üzerine konuşacak. Aynı gün okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar sanat, müzik, bilim, hareketli oyunlar, hikâye ve okuma etkinlikleriyle dramatik etkinlikler ve yabancı drama etkinliklerinden istediklerine katılım sağlayabilecek. Saat 17.00’de başlayacak aile eğitimlerinin 2’ncisinde ise çevrimiçi eğitime değinilecek. Uzm. Psikolog Sibel Cesur Akyunak, ‘Online Eğitim ve Evde Destek’ başlıklı bir konuşma yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşçü, dikkat eksikliği olan çocuklar ve ders çalışma alışkanlıklarının düzenlenmesi konusunda bilgilendirecek.

23 Nisan'da çocuklara dünya klasikleri hediye edilecek

Uber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 4 kitaptan oluşan dünya klasikleri setini çocuklara hediye edecek. Çocukların kitap okumasını teşvik etmeyi amaçlayan projede, toplam 8 bin adet dünya klasiği sarı taksiler aracılığıyla ücretsiz olarak çocuklara dağıtılacak. 23 Nisan´a özel hazırlanan kampanyada, Gulliver´in Gezileri, Alice Harikalar Ülkesinde, Küçük Prens ve Sefiller´den oluşan 4 kitaplık set çocuklarla buluşturulacak. 23 Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukları en bilinen dünya klasikleri ile tanıştırarak ve kitap okumaya teşvik edilerek kutlanacak.

Çankaya Belediyesi aralarında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, Müze Kumbaram ve Bir Kültür Kolektifin yer aldığı çeşitli kurumlarla ortaklaşa hazırladığı ‘Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde’ adlı sergi ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde salgın koşullarında çevrimiçi açılışı yapılan sergide oyuncakla kumbara bir araya geliyor. Ankara Oyuncak Müzesinin hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla Çankaya Belediyesi ile birlikte açtığı sergi klasik sergi anlayışından farklı konseptte izleyicilerle buluşuyor. Online ya da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ne randevu alarak izlenilebilecek sergi, Ankara Oyuncak Müzesinin 1990-2015 yılları arasında bir araya getirilen 3 bine yakın oyuncaktan oluşan zengin koleksiyonundan seçilen geleneksel oyuncaklar ile yerli ve yabancı sanayi tipi oyuncaklarla farklı dönemlere tarihlenen kumbaralardan oluşuyor. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgi göstermesi beklenen sergi, 21 Mayıs’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde açık kalacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisanı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "önceliğin çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" parolasıyla bir dizi etkinlik planladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan saat 09.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak kutlama programı gün boyu sürecek. Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılacak. Atatürk anıt veya büstlerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince çelenk konulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle asli görevliler dışında katılımın sınırlı tutulacağı Taksim'deki törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra mülki, idari ve askeri erkan katılacak. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Salgın tedbirleri kapsamında resmi kutlama törenleri öğrencilerin katılımıyla yapılamayacağından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri genel olarak uzaktan eğitim şartlarına uygun olarak yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bayrama özel olarak hazırlanan marş, İstanbul'daki tüm resmi/özel okul ve kurumların hoparlörlerinden saat 10.00'da yayımlanacak.

101 okuldan kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne salınacak

23 Nisan haftasında çocuklara mutlu anlar hediye etmeyi amaçlayan etkinlikler kapsamında, eş zamanlı olarak TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına, tüm ilçelerden belirlenecek 101 okuldan kırmızı beyaz balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılacak. Her ilçeden seçilen temsilci öğrencilerle müzikli şiir etkinliği düzenlenecek. Gülümsemek ve gülümsetmenin çok değerli olduğu teması doğrultusunda hazırlan "Ben Daha Çocuğum" videosunun paylaşımının yanı sıra 23 Nisan'ı içine alan hafta boyunca "Anadolu Masalları" projesi kapsamında atölyeler, masal ve şiir saatleri, sergi ve şenlikler düzenlenecek. "Bir Ses İki Hareket" projesi kapsamında halk oyunları çalışmalarında görev alan 101 öğrenciyle kültürel değerlere ilişkin duyarlılığı yansıtan halk oyunları videoları paylaşılacak. T3 Vakfı desteğiyle 5 gün süreyle "23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında 10 bin çocuğun katılımıyla bilim atölyeleri yapılacak.

İstanbul Öğretmen Akademileri YouTube ve Instagram'da çevrim içi söyleşiler düzenleyecek. Çocukların sosyal ve duygusal durumlarıyla sanata ilgileri, sanat eğitimi söyleşilerinin ana temasını oluşturacak. İl Milli Müdürlüğü sergi alanında 26-30 Nisan tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi açılacak. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşmalar gerçekleştirilecek.