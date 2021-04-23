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23 Nisan İstanbul su kesintisi duyuruları... İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 23 Nisan genelgesine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23 Nisan'la birlikte 3 gün sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler merak konusu oldu. İSKİ, 23 Nisan'da su kesintisi olacak ilçeleri paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

23 Nisan İstanbul su kesintisi duyuruları... İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 23 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul bugün Beykoz ve Beylikdüzü'nde su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

23 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2021 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.04.2021 09:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 23 NİSAN 2021

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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