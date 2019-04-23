23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ulusal egemenlik gününü geleceği kuracak olan çocuklara adayarak eşsiz bir bayram hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aynı zamanda pek çok ülkeden çocuk da ülkemizde misafir ediliyor. Böyle önemli bir günde en güzel 23 Nisan mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri de haberimizde.