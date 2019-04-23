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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun! Ulusal Egemenliğin öneminin tekrar tekrar hatırlanacağı bu günde geleceğimiz olan çocuklarımız da tüm dünya ülkelerinden gelen çocuklarlar birlikte bayramlarını kutlayacak. Mustafa Kemal Atatürk bu günün öneminin anlatabilmek için "Küçük hanımlar, küçük beyler" diye başlayarak tarihe damga vuran o önemli cümleyi söylemiştir. İşte en özel 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SÖZLERİ
“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk
"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk
Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk
“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.” M. K. Atatürk
“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” M. K. Atatürk
“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” M. K. Atatürk
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” M. K. Atatürk
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” M. K. Atatürk
Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk
23 NİSAN MESAJLARI
Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır.
Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare
Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
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