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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun

Giriş: 23.04.2019 - 09:25 | Güncelleme:  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ulusal egemenlik gününü geleceği kuracak olan çocuklara adayarak eşsiz bir bayram hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aynı zamanda pek çok ülkeden çocuk da ülkemizde misafir ediliyor. Böyle önemli bir günde en güzel 23 Nisan mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri de haberimizde.

  • 123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun! Ulusal Egemenliğin öneminin tekrar tekrar hatırlanacağı bu günde geleceğimiz olan çocuklarımız da tüm dünya ülkelerinden gelen çocuklarlar birlikte bayramlarını kutlayacak. Mustafa Kemal Atatürk bu günün öneminin anlatabilmek için "Küçük hanımlar, küçük beyler" diye başlayarak tarihe damga vuran o önemli cümleyi söylemiştir. İşte en özel 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri...

  • 223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SÖZLERİ

    “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk

  • 323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

  • 423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk 

     

  • 523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk

     

  • 623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    “Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.” M. K. Atatürk

     

  • 723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    “Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” M. K. Atatürk

     

  • 823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” M. K. Atatürk

     

  • 923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” M. K. Atatürk

     

  • 1023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” M. K. Atatürk

     

  • 1123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk

     

  • 1223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    23 NİSAN MESAJLARI

    Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. 

  • 1323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

     

  • 1423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

     

  • 1523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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    Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare

     

  • 1623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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     Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

     

  • 1723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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  • 1823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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  • 1923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2019! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: "Küçük hanımlar küçük beyler..." Bayramınız kutlu olsun
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